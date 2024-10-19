Свет вернули в дома Приморского и Выборгского районов

Энергоснабжение бытовых потребителей в Приморском и Выборгском районах Петербурга восстановлено, сообщили 19 октября в компании "Россети Ленэнерго", передает "Фонтанка".

По информации пресс-службы, электричество в дома Приморского района было возвращено в 14:22. В восстановительных работах участвовали 21 бригада и восемь передвижных резервных источников электроснабжения. В Выборгском районе подача электроэнергии была восстановлена еще раньше.

Для всех жилых и социальных объектов были организованы резервные схемы электроснабжения. В компании добавили, что энергетики находятся в постоянном контакте с МЧС, ЕДДС и органами исполнительной власти, и напомнили, что о нарушениях электроснабжения можно сообщить по телефону контакт-центра "Россети".

Электричество пропало из-за технологического нарушения на оборудовании 110 кВ. В Смольном также заявили о произошедшей аварии, которая повлияла на электроснабжение домов и работу светофоров. Все восстановительные работы планировалось завершить к 17:00.

фото: ЗАКС.Ру