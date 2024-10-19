В общегородском субботнике приняли участие почти 200 тысяч петербуржцев

Около 200 тысяч петербуржцев приняли участие в Дне благоустройства — общегородском субботнике, сообщила 19 октября пресс-служба Смольного.

Жители районов приходили семьями и присоединялись к работникам городских служб и садово-парковых предприятий, помогая с уборкой листьев и посадкой деревьев. В этот день высадили более 900 деревьев и почти 3 тысячи кустарников.

Осенью 2024 года на территориях, подведомственных комитету по благоустройству, планируется высадить свыше 5,5 тысяч деревьев, 30 тысяч кустарников и 270 тысяч цветов. В течение года флора города увеличится на 10 тысяч деревьев и 115 тысяч кустарников.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что создание комфортной городской среды — один из приоритетов развития города. Он отметил, что благодаря жителям города были высажены деревья и кустарники, а также очищены улицы, парки и скверы.

Также в рамках субботника проводились экологические акции, такие как очистка береговых линий, развешивание кормушек и спортивные мероприятия.

фото пресс-службы Смольного