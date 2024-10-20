ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:52

Перекресток Дунайского с проспектом Космонавтов залило холодной водой

фото ЗакС политика Перекресток Дунайского с проспектом Космонавтов залило холодной водой

В Московском районе Петербурга коммунальная авария развела потоп на дороге рядом с торговым центром "Дунай", об этом 20 октября пишет 78.ru со ссылкой на ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Прорыв трубы с холодной водой произошел на перекрестке Дунайского проспекта и проспекта Космонавтов. Сейчас специалистам удалось локализовать вытекание. 

Также жители обеспечены холодным водоснабжением, а вся вода была отведена в канализацию. 

Напомним, что утром в пятницу, 18 октября, рядом со станцией метро "Автово" лазурный автобус провалился под землю из-за коммунальной аварии на Кронштадтской улице.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама