Перекресток Дунайского с проспектом Космонавтов залило холодной водой

В Московском районе Петербурга коммунальная авария развела потоп на дороге рядом с торговым центром "Дунай", об этом 20 октября пишет 78.ru со ссылкой на ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Прорыв трубы с холодной водой произошел на перекрестке Дунайского проспекта и проспекта Космонавтов. Сейчас специалистам удалось локализовать вытекание.

Также жители обеспечены холодным водоснабжением, а вся вода была отведена в канализацию.

Напомним, что утром в пятницу, 18 октября, рядом со станцией метро "Автово" лазурный автобус провалился под землю из-за коммунальной аварии на Кронштадтской улице.

Фото: ЗАКС.Ру