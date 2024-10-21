В Павловске 16 домов остались без света

Часть Павловска осталась без света вечером 20 октября. Как сообщили в пресс-службе Пушкинского района, обесточены оказались 16 домов.

Причиной отключения стало технологическое нарушение на кабельной линии. На место оперативно прибыла аварийная бригада, и к 1 часу ночи 21 октября электроснабжение было полностью восстановлено.

Отметим, что ранее, 19 октября, на севере Петербурга также наблюдались перебои с электричеством после громкого звука. Жители Приморского и Выборгского районов жаловались на отсутствие света, позднее аналогичные проблемы возникли в Невском районе.

Электроснабжение в Приморском районе планировали восстановить к 17:00, но свет появился уже около 15:20. Несмотря на это, вечером продолжали поступать жалобы от жителей на перебои с электричеством и сотовой связью.

фото: ЗАКС.Ру