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Новости 10:01

В Павловске 16 домов остались без света

фото ЗакС политика В Павловске 16 домов остались без света

Часть Павловска осталась без света вечером 20 октября. Как сообщили в пресс-службе Пушкинского района, обесточены оказались 16 домов. 

Причиной отключения стало технологическое нарушение на кабельной линии. На место оперативно прибыла аварийная бригада, и к 1 часу ночи 21 октября электроснабжение было полностью восстановлено. 

Отметим, что ранее, 19 октября, на севере Петербурга также наблюдались перебои с электричеством после громкого звука. Жители Приморского и Выборгского районов жаловались на отсутствие света, позднее аналогичные проблемы возникли в Невском районе.

Электроснабжение в Приморском районе планировали восстановить к 17:00, но свет появился уже около 15:20. Несмотря на это, вечером продолжали поступать жалобы от жителей на перебои с электричеством и сотовой связью.

фото: ЗАКС.Ру


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