ГАТИ обнаружила здание в Петербурге площадью 8,8 квадратного метра

Сотрудники государственной административно-технической инспекции обнаружили одно из самых маленьких зданий в центре Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ 21 октября.

Здание находится по адресу переулок Крылова, 1, лит. Ж, и его площадь составляет всего 8,8 квадратного метра. Для сравнения: площадь похожего по размерам здания на Гагаринской улице, которое ранее считалось самым маленьким, больше почти на 45 квадратных метров.

Инспекторы обнаружили постройку после того, как было выявлено нарушение — вандалы разрисовали её дверь. В пресс-службе уточнили, что здание принадлежит частному собственнику, который теперь обязан в кратчайшие сроки удалить все надписи.

фото: пресс-служба ГАТИ