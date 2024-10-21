Песков считает логичным совмещение должностей главы Минспорта и ОКР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает 21 октября ТАСС.

По словам Пескова, на текущем этапе отношений с олимпийским движением совмещение этих должностей выглядит логичным.

Он подчеркнул, что ключевым фактором стало то, что Дегтярев уже является министром спорта. На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Уфе представители спортивного сообщества и международные функционеры поддержали эту идею.

Путин отметил, что совмещение должностей даст Дегтяреву больше возможностей для работы с регионами и федерациями.

Напомним, что недавно Песков высказывался об уходе Станислава Позднякова с поста главы ОКР.

фото с сайта Кремля