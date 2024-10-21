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Новости 14:35

Жилищный комитет возглавил Денис Удод

фото ЗакС политика Жилищный комитет возглавил Денис Удод

Денис Удод назначен председателем Жилищного комитета Петербурга, сообщила 21 октября пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов утвердил постановление о его назначении на должность с 22 октября 2024 года. О своем решении глава города сообщил на рабочем совещании с правительством Петербурга.

Денис Удод начал свою карьеру на Дальнем Востоке. С 1998 по 2009 годы он служил в Управлении ФСБ России по Хабаровскому краю, после чего занял пост начальника главного контрольного управления губернатора и правительства региона. С 2015 по 2019 годы Удод возглавлял Хабаровский муниципальный район, а в 2020 году стал министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. В ноябре 2022 года он был назначен заместителем председателя Жилищного комитета Петербурга, а в апреле 2024 временно его возглавил.

фото с сайта Смольного


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Упоминаемые персоны
Удод Денис Геннадьевич




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