Беглов поручил главам райадминистраций взять на контроль вопросы отопления

В течение отопительного сезона отвечающие за жизнеобеспечение города службы должны работать в усиленном режиме, заявил 21 октября губернатор Александр Беглов на рабочем совещании с членами правительства Петербурга. Как передает пресс-служба градоначальника, он поручил главам районных администраций взять на контроль вопросы устранения аварий и информирования горожан о них.

"Мы должны оперативно реагировать на нештатные ситуации и предупреждать технологические нарушения. Нужно постоянно держать обратную связь с жителями. В случае нештатных ситуаций горожане должны понимать причину и сроки устранения аварий", — заявил Беглов.

По словам губернатора, в Петербурге на 100 % обеспечена готовность к отопительному сезону. Всего к его началу в городе проверили 13 теплоэлектроцентралей, 718 котельных и 386 центральных тепловых пунктов. Температурные и гидравлические испытания коснулись 9,6 тысячи километров теплосетей. Для устранения нештатных ситуаций подготовлены три аварийно-спасательных формирования и 801 аварийно-ремонтная бригада.

Периодическое протапливание в Петербурге стартовало 30 сентября. Официально на регулярное отопление город перешел на прошлой неделе, 14 октября.

Фото: gov.spb.ru