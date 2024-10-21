В Ленобласти пообещали до конца года завершить работы на последнем долгострое

Работы на последнем по счету долгострое в Ленинградской области должны быть завершены до конца 2024 года, заявил вице-губернатор региона Евгений Барановский. Речь идет о корпусе в ЖК "Тридевяткино царство" в Мурино.

Как передает слова чиновника Telegram-канал "Админка Ленобласти", всего с 2019 года в регионе из единого реестра проблемных объектов исключили 422 объекта, что коснулось приблизительно 40 тысяч дольщиков. В числе последних оказались шесть зданий ЖК "Рябиновый сад". Барановский пообещал, что ключи собственникам начнут выдавать "в ближайшее время".

"Сегодня все силы направлены на завершение строительства 11 корпуса ЖК "Тридевяткино царство" — это последний дом, поэтому поставили задачу вводить его так, чтобы окончательно избавиться от приписки "проблемный"", — заявил вице-губернатор.

В середине лета сообщалось о том, что собственники последних проблемных ЖК должны будут получить ключи от квартир осенью 2024 года.

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