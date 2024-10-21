Роспотребнадзор сообщил о пищевом отравлении в детсаду в Павловске

Пятеро детей находятся в стационаре после вспышки кишечной инфекции в детском саду № 23 Пушкинского района в Павловске на Березовой улице, 22, сообщили 21 октября в петербургском управлении Роспотребнадзора. Всего среди сотрудников и воспитанников дошкольного учреждения зафиксирован 21 случай заболевания.

"Зарегистрировано 17 случаев кишечной инфекции. В стационаре остается пять детей. У заболевших выявлена сальмонелла", — говорится в сообщении ведомства.

В связи с выявлением очага сальмонеллеза в детсаду с 21 октября введены ограничительные мероприятия. Роспотребнадзор организовал лабораторное обследование сотрудников учреждения, а также заболевших и контактных детей. На месте проведена дезинфекция, а также отбор проб сырья, готовой еды, воды и смывов с объектов внешней среды.

В управлении сообщили, что следят за ситуацией, а противоэпидемические мероприятия в детсаду продолжаются.

В августе на Парнасе приостанавливали работу частного детского сада из-за случаев пищевых отравлений. Из 26 пострадавших воспитанников восьмерым потребовалась госпитализация.

Фото: ЗАКС.Ру