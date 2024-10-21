Заболеваемость гриппом может оказаться максимальной в новогодние праздники

Пик заболеваемости гриппом может прийтись на новогодние праздники, заявила 21 октября замдиректора НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дарья Даниленко. По ее словам, в последние годы эпидемии этого заболевания с приходом COVID-19 стали регистрироваться раньше прежнего и приходиться на конец осени — начало зимы.

"Если в 2017-2019 годах эпидемии развивались после новогодних праздников, то последние несколько лет наоборот эпидемии приходят раньше и развиваются в ноябре-декабре, и пик проходит в районе новогодних праздников. В этом году мы тоже ожидаем эпидемию гриппа", — приводит слова Даниленко ТАСС.

В целом эпидемический сезон в России сейчас еще только начался, и случаи гриппа пока остаются единичными. В то же время среди жителей страны активно циркулируют риновирусы, отметила специалист.

В сентябре вице-губернатор Олег Эргашев заявил о том, что вакцинация от гриппа представляется ему "обязательной" для граждан.

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