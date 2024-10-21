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Муниципал 18:05

МО "Поселок Саперный" потратил почти 300 тысяч рублей на "Супердискотеку 90-х"

фото ЗакС политика МО "Поселок Саперный" потратил почти 300 тысяч рублей на "Супердискотеку 90-х"

Местная администрация МО "Поселок Саперный" приобрела 70 билетов для своих жителей на мероприятие "Супердискотека 90-х" от радио "Рекорд", которое пройдет 9 ноября в Ледовом дворце. Всего на эти цели потратили 286 тысяч рублей из местного бюджета. Каждый билет обошелся примерно в 4 тысячи.

Билеты покупались напрямую у ООО "Рекорд Про" в середине октября. Судя по данным афиши на профильных сайтах, билеты были куплены на "трибуну пионеров" — самые дальние места. Проход в "октябрятский танцпол" стоит более шести тысяч рублей за человека. Отметим, также на этом мероприятии есть билеты за 27 тысяч рублей — в "ложу политбюро".

На мероприятии ожидаются выступления групп "Мальчишник", "Корни", "Маша и медведи", "На-На", "Кар-мэн", а также участницы группы  t. A. T. u. Юлии Волковой и автора хита "Черный Бумер" Сереги. Кроме того, ожидается выступление "секретного иностранного гостя". 

Напомним, муниципалы из МО "Пороховые" потратили порядка 5 млн рублей, чтобы отвести своих жителей в цирк. 

Константин Леньков / Фото пресс-служба Смольного


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