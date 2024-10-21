Володин: На поддержку семей с детьми за три года выделят свыше 10 трлн рублей

В проекте федерального бюджета на 2025 и плановый период 2026-2027 годов на поддержку семей с детьми заложено свыше 10 трлн рублей, заявил 21 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В ближайшие три года "детский" бюджет превысит 10 трлн рублей, на выплату единого детского пособия предусмотрено более 4 трлн рублей", — приводит слова Володина "Парламентская газета".

На выплату материнского капитала планируется направить 1,7 трлн рублей, следует из слов председателя ГД. Размер меры поддержки планируется ежегодно индексировать с учетом уровня инфляции. Кроме того, 37,5 млрд рублей предполагается направить на поддержку рождаемости в регионах, где этот показатель по итогам 2023 года оказался ниже, чем в среднем по стране.

Ранее стало известно, что в Петербурге региональный материнский капитал могут разрешить использовать для капитального ремонта и строительства таунхаусов. Соответствующий проект в первом чтении приняли депутаты Заксобрания.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина