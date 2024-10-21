СК организовал проверку после сообщения об отравлении в детсаду в Павловске

Следственный комитет организовал доследственную проверку в связи с сообщением о пищевом отравлении в детском саду № 23 Пушкинского района, сообщили 21 октября в ГСУ СК по Петербургу. О проведении проверки сообщила также пресс-служба городской прокуратуры.

"Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организована доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — гласит распространенное ведомством сообщение.

Как отмечается, причиной проверки послужили сообщения в СМИ о том, что "воспитанники и работники одного из детских садов города Павловска, почувствовав ухудшение самочувствия, обратились в медицинские учреждения, где у них диагностированы признаки инфекционного заболевания". Сотрудники СК совместно со специалистами Роспотребнадзора прибыли в детский сад, причины происшествия устанавливаются. Действиям работников учреждения, ответственным за организацию питания, планируется дать правовую оценку.

Ранее в городском управлении Роспотребнадзора рассказали о вспышке кишечной инфекции в детском саду. По сообщению, всего было зафиксировано 17 случаев заболевания, пятеро детей находятся в стационаре. У них была выявлена сальмонелла.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу / Telegram