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Новости 21:03

Петербург занял седьмое место по доходам населения среди российских регионов

фото ЗакС политика Петербург занял седьмое место по доходам населения среди российских регионов

Петербург оказался на седьмом месте рейтинга российских регионов по соотношению среднедушевого дохода к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, следует из рейтинга, подготовленного РИА "Новости". Согласно представленным данным, в среднем доход жителя Северной столицы составляет 82,6 тысячи рублей в месяц, а соотношение получаемых средств к стоимости фиксированного набора равняется 3,31.

Первое место рейтинга занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь среднедушевой доход составляет 156,2 тысячи рублей, а соотношение доходов со стоимостью набора достигает 6,03. Второе и третье места достались Ненецкому АО и Чукотскому АО — там доходы составляют 134,9 тысячи и 154,5 тысячи рублей соответственно, а соотношение равняется 5,03 и 4,29.

Москва оказалась на четвертом месте со средними доходами горожан в размере 120,7 тысячи рублей и их соотношением со стоимостью набора товаров и услуг на уровне 3,7.

Замыкают рейтинг Тыва, Карачаево-Черкесия и Ингушетия, в которых соотношение доходов со стоимостью товаров и услуг составляет 1,47, 1,32 и 1,19 соответственно. Ежемесячные среднедушевые доходы в этих республиках равняются 30,2 тысячи, 26,8 тысячи и 23,3 тысячи рублей соответственно.

Фото: ЗАКС.Ру


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