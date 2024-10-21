Петербург занял седьмое место по доходам населения среди российских регионов

Петербург оказался на седьмом месте рейтинга российских регионов по соотношению среднедушевого дохода к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, следует из рейтинга, подготовленного РИА "Новости". Согласно представленным данным, в среднем доход жителя Северной столицы составляет 82,6 тысячи рублей в месяц, а соотношение получаемых средств к стоимости фиксированного набора равняется 3,31.

Первое место рейтинга занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь среднедушевой доход составляет 156,2 тысячи рублей, а соотношение доходов со стоимостью набора достигает 6,03. Второе и третье места достались Ненецкому АО и Чукотскому АО — там доходы составляют 134,9 тысячи и 154,5 тысячи рублей соответственно, а соотношение равняется 5,03 и 4,29.

Москва оказалась на четвертом месте со средними доходами горожан в размере 120,7 тысячи рублей и их соотношением со стоимостью набора товаров и услуг на уровне 3,7.

Замыкают рейтинг Тыва, Карачаево-Черкесия и Ингушетия, в которых соотношение доходов со стоимостью товаров и услуг составляет 1,47, 1,32 и 1,19 соответственно. Ежемесячные среднедушевые доходы в этих республиках равняются 30,2 тысячи, 26,8 тысячи и 23,3 тысячи рублей соответственно.

Фото: ЗАКС.Ру