Количество парковок у жилых домов планируют уменьшить

В России планируют сократить количество парковок возле жилых домов, сообщают 22 октября "Известия".

Минстрой 11 октября представил в правительство "Дорожную карту" по улучшению парковочного пространства. Основные направления работы включают внедрение платных паркингов и уменьшение парковок у многоэтажных жилых комплексов экономкласса, что направлено на развитие общественного транспорта и снижение числа автомобилей.

К декабрю 2025 года Минстрой, МВД и Минтранс предложат новые нормативы для гибкого регулирования парковочных мест, которые могут вступить в силу в 2026 году. Это позволит строить дома с минимальным количеством парковок. Новый стандарт даст возможность выбирать количество машино-мест в зависимости от ситуации.

По мнению экспертов, гибкое нормирование оптимизирует количество парковок, что снизит себестоимость жилья.

Напомним, что на Конюшенной площади платная стоянка заменит сезонный каток.

фото: ЗАКС.Ру