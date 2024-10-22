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Новости 12:16

Дудь* не смог оспорить включение в реестр иноагентов в Верховном суде

фото ЗакС политика Дудь* не смог оспорить включение в реестр иноагентов в Верховном суде

Верховный суд России отказался рассматривать жалобу блогера Юрия Дудя*  на гражданский иск к Минюсту, связанную с отсутствием надлежащего уведомления о присвоении ему статуса иностранного агента. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе суда ТАСС, отметив, что жалоба Дудя* не была передана на рассмотрение.

Минюст, согласовав с МИД, внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов 15 апреля 2022 года. Блогер пытался оспорить это решение в Лефортовском районном суде, а затем в Мосгорсуде, но оба суда оставили решение в силе.

Недавно ЗАКС.Ру сообщал, что Юрий Дудь* стал фигурантом административного дела якобы за отсутствие плашки иноагента (ч. 4 ст. 19.34 УК РФ).

*Минюст внес Юрия Дудя в список иноагентов

фото: ЗАКС.Ру


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