Дудь* стал фигурантом административного дела по иноагентской статье

Прокуратура возбудила административное дело в отношении журналиста Юрия Дудя* из-за отсутствия плашки иноагента (ч.4 ст.19.34 УК РФ) в интервью с дизайнером Артемием Лебедевым, об этом 12 октября пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело возбудили через месяц после выхода ролика на платформе YouTube. Статья предусматривает наказание в виде штрафа в рвзмере от 30 до 50 тысяч рублей.

Как пишет "Коммерсантъ", суд вернул дело обратно в прокуратуру для устранения недостатков.

Это не первый раз, когда работы журналиста привлекали правоохранительные органы. В 2021 году из-за интервью с рэпером Моргенштерном** Дудя* обвиняли в пропаганде наркотических веществ.

*Минюст внес Юрия Дудя в список иноагентов

**Минюст внес Алишера Моргенштерна в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру