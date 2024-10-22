Депутат ЗакСа Крупник предложил установить защитные перегородки в такси

Депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Крупник предложил установить в салонах такси защитные быстромонтируемые прозрачные перегородки между водителем и пассажиром. С таким предложением он обратился к министру транспорта России Роману Старовойту, сообщает 22 октября RT.

По словам Крупника, количество конфликтов между водителями и пассажирами возросло, и такие перегородки смогут обеспечить безопасность обеих сторон. Он отметил, что подобные меры уже применяются таксистами в других странах и способствуют снижению риска распространения респираторных инфекций.

В своем обращении депутат подчеркнул, что положительный зарубежный опыт и востребованность таких барьеров в России делают их использование перспективным, и попросил министра оценить возможность внедрения этих мер в отечественных такси. Крупник выразил уверенность, что это повысит привлекательность и авторитет профессии водителя такси.

Напомним, что в сентябре Крупник уже обращался к Старовойту, но по поводу таксистов-мигрантов. Тогда он объяснял, что при трудоустройстве водители должны располагать сведениями о транспортном и инфраструктурном устройстве того города, где они рассчитывают работать, знать русский язык и этикет.

фото: ЗАКС.Ру