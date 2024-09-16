Крупник предложил ужесточить правила трудоустройства таксистов в больших городах

Лидер фракции "Единая Россия" в петербургском Заксобрании Павел Крупник предложил изменить правила приема водителей в службы такси, сообщило 16 сентября RT. Свои идеи на этот счет парламентарий изложил в письме на имя главы Минтранса Романа Старовойта.

По мнению Крупника, существующие условия работы сделали профессию таксиста востребованной "среди малоквалифицированных трудовых мигрантов". При этом такие водители могут не ориентироваться в городе, плохо владеть русским языком, не следовать нормам этикета и совершать правонарушения, написал единоросс.

Депутат отметил, что Москва и Петербург не могут последовать примеру регионов, ограничивающих доступ в профессию таксиста мигрантам. Он полагает, что при трудоустройстве водители должны располагать сведениями о транспортном и инфраструктурном устройстве того города, где они рассчитывают работать.

"К потенциальному таксисту должны применяться повышенные требования к владению русским языком", — полагает Крупник.

Проверять соответствие потенциального таксиста на соответствие требованиям следует на базе регистрационно-экзаменационных отделов, полагает он. Также Крупник выступил за введение строгого контроля за таксистами в вопросе соблюдения правил и норм.

Ранее парламентарий предлагал ввести наказание для водителей, у которых на номерных знаках отсутствует российский флаг. В сентябре глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов говорил о возможности рассмотрения предложения о запрете работать мигрантам таксистами в Петербурге.

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