В Петербурге рассмотрят предложение о запрете иностранцам работать в такси

Смольный рассмотрит предложение о запрете иностранцам работать в легковом такси, заявил на заседании городского правительства глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию (КЭПиСП) Алексей Зырянов. Об этом 5 сентября написало издание "Ведомости Северо-Запад".

Зырянов отметил, что без миграционного прироста могут возникнуть сложности с обеспечением рабочих мест. "Если мы жестко подойдем к этому вопросу, это приведет к значительному росту зарплат в этой сфере, что нехорошо отразится на экономике", — сказал он.

Эту инициативу предложил депутат Государственной думы Михаил Романов. Он отметил, что подобный запрет введен в 20 регионах, в том числе в Ленобласти. "Может в Петербурге принять аналогичные меры?", — спросил парламентарий.

Напомним, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 19 августа подписал постановление о запрете иностранцам работать в сфере легкового такси до конца 2024 года. Ранее депутаты ЛДПР заявляли о своем намерении внести в Госдуму законопроект, который запрещает мигрантам привозить свои семьи.

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