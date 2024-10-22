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Новости 13:45

Мишустин подписал распоряжение о назначении Казанова новым главой Роснедра

фото ЗакС политика Мишустин подписал распоряжение о назначении Казанова новым главой Роснедра

Новым главой Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) стал Олег Казанов. Об этом сообщила 22 октября пресс-служба правительства России. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. 

Предыдущий руководитель Роснедр Евгений Петров был освобожден от должности по собственному желанию.

Олег Казанов, уроженец города Отрадный Куйбышевской области, окончил геологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. С 2006 года он работал в геологоразведочных и горнодобывающих компаниях Мурманской области. В 2017 году Казанов занял пост главного геолога Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья, а в 2020 году возглавил его.

фото: ЗАКС.Ру


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