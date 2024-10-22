После отравлений в детском саду в Павловске возбудили уголовное дело

В Петербурге возбуждено уголовное дело после массового отравления в детском саду Павловска. Как сообщили в ГСУ СКР по городу, дело заведено по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности для детей до шести лет (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Роспотребнадзор зафиксировал 17 случаев кишечной инфекции, среди которых 14 случаев острого гастроэнтерита и три — сальмонеллеза. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Следователи продолжают осмотр места происшествия и проводят обыски у поставщиков питания для детсада. Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств и виновных в случившемся.

Ход расследования также находится на контроле сотрудников прокуратуры Пушкинского района Петербурга, сообщили в надзорном ведомстве.

фото: кадр из видео СК по Петербургу