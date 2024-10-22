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Новости 14:56

Прокуратура потребовала устранить дефекты на набережной Мойки

фото ЗакС политика Прокуратура потребовала устранить дефекты на набережной Мойки

Проверка, проведенная Прокуратурой Центрального района совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, выявила серьезные дефекты дорожного покрытия на четной стороне набережной, сообщила 22 октября пресс-служба ведомства.

Обнаружены деформации, разрушения и просадки более 10 см.

В результате проверки комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга начал проектно-изыскательские работы, а также подготовку государственной историко-культурной экспертизы для приведения участка в порядок. Ход устранения нарушений контролируется прокуратурой.

Напомним, что недавно сотрудники прокуратуры Московского района нашли в плохом состоянии детскую площадку.

фото пресс-службы Прокуратуры


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