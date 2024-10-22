Синоптик предупредил о повышении уровня воды в Петербурге в среду

Сильный ветер в среду, 23 октября, приведет к подъему воды в реках и каналах Петербурга, предупредил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов. О предстоящем ухудшении погодных условий также проинформировало региональное управление МЧС.

Как написал Колесов, уже с утра и в первой половине дня с запада на Ленобласть и Петербург пойдет атмосферный фронт, который принесет с собой дожди, а местами и грозы. В дальнейшем следует ожидать усиления ветра с порывами до 15-20 м/с. На это, в свою очередь, отреагирует акватория Финского залива, что приведет к нагону волны в сторону города.

"Так что второй раз в этом сезоне после 28 сентября уровень воды в реках и каналах Санкт-Петербурга повысится больше одного метра, ожидаем подъем воды до 100-130 см в районе 15-16 часов", — предупредил синоптик.

С ослаблением ветра уровень воды должен будет понизиться.

Напомним, накануне в Петербурге был объявлен "желтый" уровень угрозы, означающий потенциально опасную погоду. Действовать он будет до 21:00.

Фото: unsplash