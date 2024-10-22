Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в 2025 году

Депутаты Государственной думы приняли 22 октября во втором и в третьем, окончательном чтении закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2025 году, сообщила пресс-служба парламента. Значение показателя составит 22 440 рублей.

"С 1 января 2025 года МРОТ вырастет почти на 17 % и составит 22 440 рублей", — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель ГД также отметил, что увеличение МРОТ должно будет коснуться приблизительно 4,2 млн работающих россиян. Также он уточнил, что к 2030 году размер МРОТ должен будет вырасти до 35 тысяч рублей.

В настоящее время величина МРОТ составляет в России 19 242 рубля. В Петербурге МРОТ равняется 25 000 рублей, со следующего года его планируют увеличить до 28 750 рублей.

Фото: ЗАКС.Ру