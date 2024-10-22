Шишкина обратила внимание на транспортную ситуацию на Петроградской стороне

Депутат Заксобрания Марина Шишкина сообщила 22 октября о том, что направила запросы в комитет по транспорту и в Центр транспортного планирования Петербурга. Причиной обращения стала полученная парламентарием жалоба жителей Петроградской стороны на транспортную ситуацию в районе станции метро "Чкаловская".

Как рассказала Шишкина в своем Telegram-канале, недовольство горожан вызвано увеличением транспортной нагрузки на проезжие части Большой Зелениной, Корпусной и Пионерской улиц вследствие введения новой маршрутизации в 2023 году.

"Тихие и довольно узкие улицы превратились в загруженные магистрали со всеми вытекающими последствиями. Особенно напряженный трафик наблюдается в часы "пик"", — отметила депутат в своем Telegram-канале.

Шишкина поинтересовалась у комтранса и его подведомственной организации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности и комфорта местных жителей. Также она спросила о возможности корректировки действующей схемы движения транспорта.

В июле Шишкина рассказывала о том, как смогла добиться перерасчета квартплаты для жителей одного из домов на Петроградской стороне.

Фото: ЗАКС.Ру