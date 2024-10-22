Экс-председатель ТИК №43 стал главой администрации МО "Красненькая речка"

Бывший председатель территориальной избирательной комиссии №43 Михаил Семенов возглавил местную администрацию МО "Красненькая речка". Сегодня, 22 октября Санкт-Петербургская избирательная комиссия прекратила его полномочия в избиркоме. Семенов руководил ТИК на протяжении четырех лет до мая 2024 года. Комиссия отвечает за проведение выборов в Колпинском районе.

По итогам муниципальных выборов большинство мест в муниципальном совете получили самовыдвиженцы. Предыдущий глава МО Александр Абраменко также смог избраться от "Единой России", однако вновь занять место руководителя не смог. На эту должность был избран самовыдвиженец, пенсионер МВД Дмитрий Бонюшко.

Константин Леньков / Фото ТИК №43