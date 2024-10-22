В Петербурге возобновили доступ к материалам судебных сайтов

В Петербурге создали временную замену неработающей ГАС "Правосудие", рассказала 22 октября в своем Telegram-канале глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. На представленном ей сайте доступны для поиска дела судов общей юрисдикции Петербурга.

На главной странице портала представлен список из 28 судов. При выборе нужного пользователь переходит на вкладку, где ему доступны поиск дел и список рассматриваемых дел по датам.

"Оговорюсь, наша разработка будет доступна, пока не восстановится работа сайтов. Это временное решение", — отметила Лебедева.

Система ГАС "Правосудие" недоступна для пользователей уже более двух недель. Часть сайтов судов при этом продолжает работать.

Фото: ЗАКС.Ру