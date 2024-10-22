Количество пострадавших при пищевом отравлении в детсаду в Павловске увеличилось

Петербургское управление Роспотребнадзора сообщило 22 октября об увеличении количества пострадавших от пищевого отравления в детском саду № 23 Пушкинского района. Согласно обновленным данным, на текущий момент зафиксировано 24 случая кишечной инфекции.

В биологическом материале у заболевших воспитанников и сотрудников обнаружена сальмонелла, уточнили в ведомстве. Пятеро детей по-прежнему остаются в стационаре.

"Управление готово выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда", — добавили в Роспотребнадзоре. С аналогичным предложением ведомство выступало накануне, когда стало известно о вспышке инфекции.

Днем ранее сообщалось о 17 пострадавших.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности для детей до шести лет (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Ход расследования находится на контроле районной прокуратуры.

Фото: ЗАКС.Ру