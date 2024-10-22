Почти 400 призывников из Петербурга и Ленобласти будут служить в Росгвардии

Немногим менее 400 юношей из Петербурга и Ленинградской области в ходе осенней призывной кампании будут направлены для прохождения службы в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии, рассказали 22 октября в ее пресс-службе. Всего из регионов Северо-Западного федерального округа в Росгвардию будут призваны более 1,2 тысячи человек.

Как сообщается, военнообязанные не будут направляться в зону СВО. "Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах северо-запада России", — заявили в Росгвардии.

Параллельно призыву в воинских частях Росгвардии началось увольнение в запас отслуживших положенный срок военнослужащих.

Призыв в России стартовал 1 октября, он продлится до 31 декабря. За это время ряды Вооруженных сил должны будут пополнить 133 тысячи новобранцев в возрасте от 18 до 30 лет. Срочников из Ленинградского военного округа обещали не отправлять в новые регионы.

Фото: Росгвардия. Северо-Западный округ / Telegram