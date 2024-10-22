Бельский заявил о возможности привлечения студентов к уборке снега

В Петербурге могут начать привлекать студентов к уборке снега, заявил в беседе с "КП-Петербург" спикер Заксобрания Александр Бельский. По его словам, этот вопрос сейчас находится в стадии проработки.

Парламентарий отметил, что город заключил контракты для привлечения дополнительных людей к зимней уборке. В частности, по его словам, сейчас прорабатывается вопрос участия в ней студентов. При этом он сослался на советский опыт.

"Студенты смогут поработать и дворниками. Сейчас мы обсуждаем этот вопрос со студотрядами. Те, у кого есть желание заработать деньги и одновременно помочь городу, смогут выйти на уборку снега в пиковые периоды", — заявил Бельский.

Как пишет "Фонтанка", на вопрос издания о том, каким именно способом планируется задействовать студентов, в аппарате вице-губернатора Евгения Разумишкина заявили, что тема пока еще обсуждается. Использование труда студентов — лишь один из рассматриваемых вариантов, отметили в Смольном. В комитете по благоустройству также затруднились дать ответ, сообщило онлайн-СМИ.

Осенью 2021 года в Смольном сообщали о планах привлекать к зимней уборке желающих горожан. В зиму 2022-2023 года от идеи "дворник-шеринга" городские власти отказались.

Фото: ЗАКС.Ру