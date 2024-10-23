Депутат Госдумы обратилась в Минпросвещения с вопросом о квадробинге в школах

Депутат Госдумы и первый зампред комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой разъяснить позицию министерства по поводу бесед, которые проводятся в школах о вреде квадробинга. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ, Буцкая указала на увеличение числа сообщений в СМИ о таких беседах с учениками и их родителями, где поднимаются вопросы о природе квадробинга и его потенциальных рисках. В связи с этим она попросила министерство предоставить рекомендации по работе с детьми по данной теме.

Кроме того, Буцкая в своем обращении затронула субкультуры "фурри" и "терианы". По ее мнению, последние, отождествляющие себя с животными, такими как кошки и собаки, могут представлять опасность. Также депутат пояснила, что "фурри" создают антропоморфных персонажей, очеловечивая зверей.

Напомним, в Госдуме разрабатывают законопроект по регулированию квадробинга.

фото: ЗАКС.Ру