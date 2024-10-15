В Госдуме разрабатывают законопроект по регулированию квадробинга

Российские законодатели разрабатывают законопроект, направленный на установление контроля над субкультурой квадробинга, которая, по их мнению, негативно влияет на детей и общество. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист России и организатор проекта "Всероссийский День отца" Денис Майданов.

Майданов отметил, что изначально квадробинг мог казаться игрой, но со временем дети начали воспринимать его как образ жизни, что, по его мнению, стало серьезной проблемой.

"Для меня очевидно, что квадробинг не полезен. Для наших детей есть куча других способов себя занять", - заявил депутат.

Отвечая на вопрос о законодательном контроле, Майданов подтвердил, что работа над законом ведется.

Председатель правления Всероссийского общественного движения "Отцы России" Андрей Коченов также выразил обеспокоенность, заявив, что отцовское сообщество серьезно относится к феномену пародии животных. Он отметил случаи, когда дети подражают животным, что, по его словам, выходит за рамки разумного и вызывает опасения.

Ранее спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский высказывал мнение, что квадробинг всего лишь временное увлечение детей в период взросления. Он также выражал надежду, что городскому парламенту не придется рассматривать проекты на эту тему.

С предложением ввести ответственность для родителей детей-квадроберов вплоть до лишения родительских прав в начале октября выступал депутат Госдумы Сергей Колунов.

фото: ЗАКС.Ру