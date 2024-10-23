Все меньше петербуржцев готовы снижать свои зарплатные ожидания

Аналитики сервиса hh.ru провели исследование, чтобы выяснить, как изменилось отношение жителей Петербурга к обсуждению зарплаты, сообщает 23 октября "Коммерсантъ-СПб".

Согласно данным, только 30% петербуржцев готовы снизить свои зарплатные ожидания для нового трудоустройства или сохранения текущего места работы, тогда как годом ранее этот показатель составлял 40%.

Директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова отметила, что в 2024 году петербуржцы предпочитают либо сменить место работы, либо потратить больше времени на поиск, чтобы не потерять в доходе.

При этом увеличилось количество тех, кто категорически не готов соглашаться на более низкую зарплату. В 2023 году таких было 42%, а в 2024 их доля выросла до 52%.

фото: ЗАКС.Ру