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Новости 13:32

Все меньше петербуржцев готовы снижать свои зарплатные ожидания

фото ЗакС политика Все меньше петербуржцев готовы снижать свои зарплатные ожидания

Аналитики сервиса hh.ru провели исследование, чтобы выяснить, как изменилось отношение жителей Петербурга к обсуждению зарплаты, сообщает 23 октября "Коммерсантъ-СПб".

Согласно данным, только 30% петербуржцев готовы снизить свои зарплатные ожидания для нового трудоустройства или сохранения текущего места работы, тогда как годом ранее этот показатель составлял 40%.

Директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова отметила, что в 2024 году петербуржцы предпочитают либо сменить место работы, либо потратить больше времени на поиск, чтобы не потерять в доходе.

При этом увеличилось количество тех, кто категорически не готов соглашаться на более низкую зарплату. В 2023 году таких было 42%, а в 2024 их доля выросла до 52%.

фото: ЗАКС.Ру


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