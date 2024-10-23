Володин предложил экстрадировать в Россию Чубайса

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил экстрадировать в Россию бывшего главу "Роснано" Анатолия Чубайса. Заявление прозвучало в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента 23 октября.

В своем выступлении Володин сослался на "заявления прежних лет" о передаче электроэнергетики в частные руки. По его мнению, реформа сферы, предпринятая под руководством Чубайса окончилась неудачей.

"в атомной энергетике строятся новые мощности, [развивается] гидроэнергетика. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. <...> Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте", — цитирует слова Володина "Парламентская газета".

Чубайс покинул Россию после начала специальной военной операции в 2022 году. В мае 2024 года стало известно о том, что он организовал "Центр российских исследований" на базе Тель-Авивского университета в Израиле.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина