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Новости 17:50

С начала года свыше 18 тысяч человек в Петербурге пожаловались на укусы клещей

фото ЗакС политика С начала года свыше 18 тысяч человек в Петербурге пожаловались на укусы клещей

В общей сложности 18 250 человек обратились в медицинские учреждения Петербурга из-за присасывания клещей в период с начала года по 30 сентября, сообщили 23 октября в региональном управлении Роспотребнадзора. Из них 2 705 обратившихся оказались детьми в возрасте до 17 лет.

Непосредственно в черте города клещи напали на 2 412 человек. Чаще всего это происходило в Курортном районе (734 случая), а также в Пушкинском (453 случая) и Приморском (191 случай) районах.

К концу сентября зарегистрировано 46 случаев заражения клещевым энцефалитом и 365 случаев заболевания клещевым боррелиозом. У детей выявили три случая энцефалита и 56 случаев боррелиоза.

Фото: Комздрав СПб / Telegram


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