На благоустройство Гатчины будут тратить 1,1 млрд рублей ежегодно

В преддверии празднования 100-летия Ленинградской области на благоустройство Гатчины планируется выделять по 1,1 млрд рублей ежегодно, заявил 23 октября губернатор региона Александр Дрозденко. Основная часть средств будет поступать из бюджета муниципального округа, продолжится это до 2027 года.

"Торжества примет столица региона — Гатчина. Ежегодно до 2027 года муниципальный округ будет выделять на реализацию проекта по 700 миллионов рублей, софинансирование от области — еще по 400 миллионов", — приводит слова Дрозденко пресс-служба правительства региона.

В числе запланированных работ указаны строительство и ремонт улично-дорожной сети и социальных объектов, поставка новой спецтехники, строительство автовокзала и сохранение объектов культурного наследия. Предполагается, что опыт Гатчины "станет примером для всех туристических городов Ленобласти", говорится в распространенном сообщении.

Ленинградская область была создана 1 августа 1927 года. В минувшем августе губернатор Петербурга Александр Беглов подарил соседнему региону соляную пещеру в честь празднования 97-летия со дня его основания.

Фото: Александр ДроZденко / Telegram