Публичные слушания по законопроекту о бюджете стартуют утром в четверг

Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Петербурга на 2025 и плановый период 2026–2027 годов начнется в 09:00 четверга, 24 октября, предупредил в своем Telegram-канале спикер городского Заксобрания Александр Бельский. Слушания будут проходить в заочной форме, материалы по проекту будут выложены на сайте городского парламента.

На подачу вопросов и комментариев к проекту желающим дается немногим более суток. Прием предложений завершится в 17:00 пятницы, 25 октября.

"Публичные слушания — хорошая возможность для каждого петербуржца реализовать право на прямое участие в формировании финансовой политики города", — поделился мнением Бельский.

Проект бюджета предполагает, что в 2025 году доходы Петербурга составят 1,32 трлн рублей, а расходы — 1,47 трлн рублей. Ожидается, что в следующие два года бюджет также будет оставаться дефицитным. Более подробно о документе читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру