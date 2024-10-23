Тарифы на перехватывающую парковку в Петербурге вырастут

Начиная с 24 октября в Петербурге в четыре раза увеличатся тарифы на перехватывающую парковку, сообщил Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга. Разница в стоимости парковки машины на городской стоянке будет пятикратной.

Как сообщили в учреждении, парковка на перехватывающей стоянке будет бесплатной для автомобилистов при условии оплаты "Подорожником" и совершения не менее двух поездок на наземном транспорте или в метро.

"Для остальных автомобилистов стоимость стоянки на перехватах повышается с 25 до 100 рублей в час", — говорится в сообщении.

На городских стоянках, в зависимости от их расположения, востребованности и категории транспортного средства, стоимость парковки будет колебаться от 50 до 250 рублей в час.

В Городском центре управления парковками отметили, что стоимость использования стоянок в Петербурге оставалась неизменной в течение почти 10 лет.

Ранее стало известно о планах установить в 2025 году электрозарядные станции на автостоянках в Шушарах и Кронштадте.

Фото: ЗАКС.Ру