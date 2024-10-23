Глава РКН допустил возможность блокировки звонков в мессенджерах

Роскомнадзор может начать ограничивать совершение звонков через мессенджеры, заявил 23 октября глава ведомства Андрей Липов на вопрос ТАСС. Заявление прозвучало в кулуарах форума "Спектр".

"Мы можем ограничивать звонки через мессенджеры. Мессенджер будет работать, а звонки нет. Это жесткий вариант, который возможен, как одна из мер [борьбы с фродом]", — отметил глава РКН.

По словам Липова, подобный сценарий возможен в случае нарушения мессенджерами требований законодательства в рамках противодействия злоумышленникам. Он добавил, что в России могут быть созданы требования к иностранным мессенджерам, предписывающие возможность ограничения пользователем звонков из-за рубежа или же тех, что не записаны в его телефонную книгу. В случае невыполнения подобных предписаний ведомство сможет временно блокировать звонки.

Ранее Липов предположил, что социальные сети справятся с маркировкой пабликов, имеющих свыше 10 тысяч подписчиков.

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