Петербург оказался лидером по задолженности по зарплатам

По состоянию на 1 октября суммарная задолженность по заработной плате в Петербурге составила 64,2 млн рублей, сообщил 23 октября Росстат. Это максимальный показатель среди регионов, согласно данным статистической службы.

Второе место по задолженности заняла Москва — в столице сотрудникам не выплатили 41 млн рублей. Третье место досталось Ингушетии, где статистическая служба насчитала общую задолженность в размере 31,3 млн рублей.

В целом по России величина задолженности по заработной плате составила 409 млн рублей. По состоянию на 1 сентября этот показатель был ниже на 1,5 млн рублей. Относительно 1 октября 2023 года задолженность по зарплате в стране выросла на 33,1 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной зарплаты на долги, образовавшиеся в 2024 году, приходится 180,1 млн рублей. С 2023 года остаются невыплаченными 92,8 млн рублей, а на образовавшиеся в 2022 году и ранее задолженности — 136,1 млн рублей.

"Доля работников обследуемых организаций, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на 1 октября 2024 г. составила менее 1 %", — отметили в Росстате.

В своих подсчетах служба опиралась на данные организаций наблюдаемых видов экономической деятельности. Статистические сведения не учитывают просрочку зарплаты в малом бизнесе.

Фото: ЗАКС.Ру