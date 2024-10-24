Депутата Легкодумова отправили в СИЗО по делу о поджоге дома

Октябрьский районный суд Петербурга отправил в СИЗО до 20 декабря депутата муниципального образования "Всеволожское городское поселение" Константина Легкодумова по обвинению в организации поджога дома другого депутата (ч. 3 ст. 33 - ст. 167 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Также арест назначили Ивану Соловьеву, Антону Абрамову и Роману Климашевичу, обвиняемым в исполнении поджога (ст. 167 УК РФ).

Следствие считает, что Легкодумов, испытывая неприязнь к своей коллеге из-за её участия в выборах, разработал план поджога и нанял троих исполнителей. Преступление было совершено 18 августа в Рахьинском городском поселении Всеволожского района Ленобласти. Злоумышленники убедились, что в доме никого нет, и подожгли его, нанеся ущерб на сумму более 30 миллионов рублей. После этого они покинули место происшествия и сообщили об успешном выполнении задания Легкодумову, за что получили не менее 6 тысяч долларов США.

Все обвиняемые признали свою вину. Им инкриминируют часть 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога), что грозит им лишением свободы на срок до пяти лет.

Фигурантов задержали 22 октября, и в тот же день им предъявили обвинения.

фото объединенной пресс-службы судов