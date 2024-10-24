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Новости 10:17

Электрички на Балтийском направлении опаздывают на 10 минут

фото ЗакС политика Электрички на Балтийском направлении опаздывают на 10 минут

Утром 24 октября на Балтийском направлении нарушен привычный график движения поездов. Пресс-служба АО "СЗППК" сообщила, что электрички на маршрутах, отправляющихся и прибывающих со станций Калище и Ораниенбаум, задерживаются на 10 минут из-за технических причин. При этом пассажиров предупредили о возможных более длительных задержках.

По сообщению пресс-службы, железнодорожники предпринимают все возможные меры для сокращения задержек и восстановления расписания поездов.

В прошлый раз подобное случилось 9 октября, когда поезда с Витебского вокзала опаздывали на 50 минут.

фото: ЗАКС.Ру


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