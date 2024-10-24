Электрички на Балтийском направлении опаздывают на 10 минут

Утром 24 октября на Балтийском направлении нарушен привычный график движения поездов. Пресс-служба АО "СЗППК" сообщила, что электрички на маршрутах, отправляющихся и прибывающих со станций Калище и Ораниенбаум, задерживаются на 10 минут из-за технических причин. При этом пассажиров предупредили о возможных более длительных задержках.

По сообщению пресс-службы, железнодорожники предпринимают все возможные меры для сокращения задержек и восстановления расписания поездов.

В прошлый раз подобное случилось 9 октября, когда поезда с Витебского вокзала опаздывали на 50 минут.

фото: ЗАКС.Ру