Оплатить парковку не получалось у петербуржцев утром 24 октября

Утром 24 октября жители Петербурга столкнулись с проблемами при оплате парковки. В пресс-службе ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" сообщили, что на сервисах Единого городского парковочного пространства проводятся технические работы, из-за чего оплата парковочных сессий временно недоступна. О любых изменениях будет сообщено дополнительно.

Специалисты также порекомендовали водителям по всем вопросам, касающимся работы парковок, обращаться на горячую линию центра: 417-50-00.

Ранее сообщалось, что с 24 октября изменятся тарифы на городские парковки и "перехваты". Ожидается, что эти меры помогут разгрузить перехватывающие стоянки для автомобилистов.

фото: ЗАКС.Ру