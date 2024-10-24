ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:43

Оплатить парковку не получалось у петербуржцев утром 24 октября

фото ЗакС политика Оплатить парковку не получалось у петербуржцев утром 24 октября

Утром 24 октября жители Петербурга столкнулись с проблемами при оплате парковки. В пресс-службе ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" сообщили, что на сервисах Единого городского парковочного пространства проводятся технические работы, из-за чего оплата парковочных сессий временно недоступна. О любых изменениях будет сообщено дополнительно. 

Специалисты также порекомендовали водителям по всем вопросам, касающимся работы парковок, обращаться на горячую линию центра: 417-50-00.

Ранее сообщалось, что с 24 октября изменятся тарифы на городские парковки и "перехваты". Ожидается, что эти меры помогут разгрузить перехватывающие стоянки для автомобилистов.

фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 октября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама