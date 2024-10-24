Исторические оконные рамы вернулись в дом Глазера

В дом Глазера после реставрации вернулись витраж и исторические оконные рамы из лиственницы , сообщили 24 октября активисты группы "Центральный район за комфортную среду обитания". Это уже второй восстановленный витраж в доме № 10 на улице Достоевского.

Первый витраж с розами был отправлен на реставрацию в апреле 2024 года и вернулся летом. Реставрацию инициировал подрядчик ООО "Инвестстрой".

Активисты также отметили, что следующий витраж, самый крупный и сложный, находится в процессе реставрации в мастерской художника Вадима Лебедева. Они выразили надежду на его скорое возвращение.

Петербуржцы также сообщили, что в апреле Фонд капитального ремонта начал реставрацию фасада дома на Достоевского, 10. На информационном щите указано, что работы планировалось завершить к 15 октября, но дом по-прежнему окружён лесами.

фото из группы "Центральный район за комфортную среду обитания"