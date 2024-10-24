Экс-замглавы Раковой заменили реальный срок на условное наказание

Мосгорсуд изменил приговор бывшей заместительнице главы Министерства просвещения РФ Марине Раковой, ранее осужденной на пять лет лишения свободы по делу о мошенничестве, заменив его на условный срок. Об этом 24 октября сообщает ТАСС.

В решении суда было указано, что назначенное Раковой наказание в виде пяти лет лишения свободы теперь считается условным с испытательным сроком в пять лет.

Ранее суд признал Марину Ракову виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил её к пяти годам колонии общего режима, лишив права занимать должности на госслужбе на 2,5 года и назначив штраф в 900 тыс. рублей. Вместе с ней осудили Сергея Зуева, бывшего ректора "Шанинки", на четыре года условно и запретили занимать госдолжности на два года. Также условные сроки получили другие фигуранты дела: Кристина Крючкова, Иван Федотов и Артур Стеценко — по три года, Евгений Зак — 4,5 года и Максим Инкин — 3,5 года.

По версии обвинения, мошеннические действия были связаны с фальсификацией научных отчетов по договорам между ФНФРО и "Шанинкой" и фиктивным трудоустройством сотрудников Минпросвещения, что привело к хищению около 50 млн рублей. Федотов частично возместил ущерб, выплатив свыше 5 млн рублей.

фото: ЗАКС.Ру