Экс-замглавы Минпросвещения Ракова получила реальный срок

Никулинский суд Москвы огласил приговоры по так называемому коррупционному "делу Раковой". Бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова, обвиненная в хищении 50 млн рублей, получила пять лет колонии общего режима и штраф в размере 900 тысяч рублей, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. По гражданскому иску она также должна будет выплатить 2 млн рублей.

Бывшему ректору "Шанинки" (Московской высшей школы социальных и экономических наук) Сергею Зуеву присудили четыре года условного срока. Гособвинение запрашивало для него шесть с половиной лет колонии.

Преследование обоих фигурантов по статье об особо крупном организованном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) началось осенью 2021 года. В ходе следствия им смягчали предварительную меру. На процессе оба признали вину.

Суд установил, что Ракова поспособствовала заключению фиктивных контрактов с научными сотрудниками РАНХиГС, нанеся ущерб бюджету на 50 млн рублей. Другой криминальный эпизод связан с хищением средств, направленных на проект "Учитель будущего". Этот контракт исполняла "Шанинка" Зуева.

Фото: ЗАКС.Ру