Мосгорсуд смягчил меру пресечения фигурантам "дела Раковой"

Московский городской суд заменил 3 ноября назначенную меру пресечения всем фигурантам уголовного дела экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой, сообщил ТАСС. Всем им назначен запрет определенных действий.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и смягчил меру пресечения Зуеву С.Э., Инкину М.А., Крючковой К.А., Стеценко А.В., Заку Е.М. и Раковой М.Н.", — приводит информагентство сообщение пресс-службы суда.

Зуев и Крючкова после признания вины содержались под домашним арестом, остальные фигуранты находились в СИЗО. Теперь им запрещено пользоваться средствами связи и покидать жилье, кроме как для прогулки с 12:00 до 14:00. Кроме того, Раковой и ее гражданскому мужу Артуру Стеценко запрещено проживать вместе, а также покидать квартиры в период с 22:00 до 06:00, уточняет ТАСС.

Ранее столичный главк МВД сообщил о том, что все фигуранты "дела Раковой" признали свою вину и компенсировали государству ущерб в размере 65 миллионов рублей. Перед этим появилась информация об отъезде одного из подозреваемых по делу, ректора РАНХиГС Владимира Мау, на отдых в Израиль.