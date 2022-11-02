РИА Новости: Ректор РАНХиГС Владимир Мау уехал в отпуск в Израиль

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау уехал в Израиль, уведомил РИА Новости осведомлённый источник. Уточняется, что учёный пребывает ежегодном отпуске.

Мау является фигурантом так называемого "дела Раковой" о мошенничестве на 21 млн рублей.

Ректора РАНХиГС задержали в июле текущего года. Среди прочего, его обвинили в фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников в вуз. Другими участниками процесса являются ректор "Шанинки" Сергей Зуев и экс-замминистра просвещения Марина Ракова. В середине октября дело Мау прекратили. Сам он отказывался признать свою вину.

Ранее в среду, 2 ноября, стало известно, что следствие попросило суд отпустить из СИЗО Ракову и смягчить меру пресечения Зуеву.